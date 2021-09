Ein bislang Unbekannter bestiehlt eine 71-Jährige in Bad Wörishofen - während die Frau gerade an der Mariengrotte betet. Die Polizei bittet um Hinweise.

15.09.2021 | Stand: 12:52 Uhr

Während des Gebets ist am Dienstagmittag eine 71-Jährige an der Mariengrotte in Bad Wörishofen bestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter entwendete laut Polizei während des Gebets der Frau den Geldbeutel samt Inhalt aus der Fahrradtasche, die samt Fahrrad vor der Grotte abgestellt war. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um Hinweise unter der 08247/96800.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu erhalten Sie hier.