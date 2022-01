Spaziergänger findet Waffe, gibt sie ab - und wird angezeigt

Ein Senior findet beim Spazierengang in Bad Wörishofen eine Schreckschusspistole und gibt sie bei der Polizei ab. Die muss ihn nun anzeigen.

27.01.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Am Mittwochnachmittag fand der 79-jährige Spaziergänger in einem Bach nahe der Kneippanlage an der Schöneschacher Straße eine Schreckschusspistole. Da der Mann die Schusswaffe persönlich bei der Polizei vorbeibrachte, ohne jedoch über die dafür notwendige waffenrechtliche Erlaubnis zu besitzen, muss der Vorgang an die Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

Pistole in Bad Wörishofen gefunden: Polizei warnt vor Verstoß gegen das Waffenrecht

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Auffinden von Waffen oder Munition – egal ob zu Hause oder zufällig im Freien – die Polizei telefonisch verständigt werden sollte. Auf diese Weise wird verhindert, dass unbedarfte Personen sich nicht selbst in Gefahr bringen und auch kein Verstoß gegen das Waffenrecht angezeigt werden muss.