Terrassentüre eingetreten und Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen waren erneut Vandalen unterwegs. Es soll sich um zwei Kinder oder Jugendliche handeln. Die Polizei bittet um Hinweise.

20.05.2021 | Stand: 13:16 Uhr

In der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen sind zum wiederholten Male Vandalen in ein leerstehendes Haus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt haben sich zwei Kinder oder Jugendliche am Mittwoch gegen 20 Uhr Zutritt zu dem Haus verschafft, indem sie die Terrassentüre eingetreten haben.

Einbruch in Bad Wörishofen: Polizei sucht Zeugen

Über die noch teilweise genutzte Wohnung verschafften sie sich Zutritt zur Garage und beschädigten ein untergestelltes Auto. Der Saschaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Wohnungseinbruch und Sachbeschädigung. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter Telefonnummer 08247/96800 entgegen.

