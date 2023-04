Betrunkener klaut Bademantel aus Hotelzimmer von Rentnerin - über den Grund schmunzelt sogar die Polizei

In Bad Wörishofen hat ein Betrunkener in einem Hotel den Bademantel einer Urlauberin gestohlen. Die Polizei stellte ihn wenig später und staunte nicht schlecht.

08.04.2023 | Stand: 13:07 Uhr

Anruf bei der Unterallgäuer Polizei aus einem Hotel in Bad Wörishofen heute am frühen Morgen (8.4.2023): Eine Angestellte hatte einen jungen Mann beobachtet, der sich unberechtigterweise in der Unterkunft aufhielt.

Doch damit nicht genug: Während seines Aufenthalts hatte der 25-Jährige sich Zutritt zum Hotelzimmer einer Urlauberin (85) verschafft. Dort konnte er noch den Bademantel entwenden, bevor ihn die rüstige Rentnerin geistesgegenwärtig vor die Tür setzte, teilt die Polizei mit.

Betrunkener stiehlt Bademantel aus Hotelzimmer in Bad Wörishofen

In den warmen Bademantel gekleidet, wollte er im Anschluss den Heimweg antreten. Die Polizei stellte ihn nach dem Anruf der Angestellten jedoch in unmittelbarer Nähe zu dem Hotel in Bad Wörishofen.

Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Unterallgäuer eine Tour durch verschiedene Gaststätten hinter sich hatte. Im alkoholisierten Zustand kam ihm sein Pullover abhanden, weshalb es ihn nach eigenen Angaben fror. Der Bademantel der Seniorin aus dem Hotel sollte ihm zufolge Abhilfe schaffen, doch der Aufwärmversuch wurde von den Beamten jäh gestoppt.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten, teilt die Polizei-Inspektion in Bad Wörishofen abschließend mit. ___________________________________________________________

