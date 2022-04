So entspannt ein Meister der Entspannung

Wer bei Peter Messner in Bad Wörishofen Urlaub macht, erwartet Erholung pur. Das stellt den Hoteldirektor vor Herausforderungen - wie er mit dem Stress umgeht.

Von Franz Issing

15.04.2022 | Stand: 05:39 Uhr

Mal so richtig abschalten, Ballast abwerfen und dabei Burnout, Stress und Übergewicht vergessen. Wohin aber kann man dem Alltag entfliehen, um mit Fasten, Wellness und Hungern auf hohem Niveau seinem Körper etwas Gutes zu tun? Peter Messner hat da ein paar gute Tipps. Kein Wunder, in Sachen Erholung ist er als Direktor des Luxushotels Steigenberger „Der Sonnenhof“ ein echter Experte. Er weiß, was man heute Gästen bieten muss, die sich erholen und entspannen wollen.

