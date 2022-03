Bad Wörishofen: Unbekannter stiehlt Sicherheitskameras

Einbruch und Diebstahl in Untergammenried: Zwei Kameras filmen, wie ein Unbekannter in eine Lagerhalle eindringt. Daraufhin nimmt er sie kurzerhand einfach mit.

11.03.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Am Donnerstagabend ist ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle in Untergammenried eingedrungen und hat zwei Überwachungkameras gestohlen. Laut Polizei betrat er das landwirtschaftlich genutzte Gebäude unbefugt und bemerkte nach genauerem Umsehen, dass er von Kameras aufgezeichnet wurde. Daraufhin entwendete er die beiden Geräte. Deren Wert befindet sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer (08247) 9680-0 melden.