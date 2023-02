Frau in der Umkleide der Therme Bad Wörishofen gefilmt

Eine Frau zieht sich in der Therme Bad Wörishofen um, als sie einen Mann mit Kamera über sich entdeckt. Die Polizei ermittelt - und lobt den Sicherheitsdienst.

02.02.2023 | Stand: 12:29 Uhr

In der Therme Bad Wörishofen wurde eine Frau in einer Umkleidekabine gefilmt. Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Man gehe derzeit von einer Einzeltat aus, sagte Holger Stabik, der Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten.

