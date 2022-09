Ohne Helm und Kennzeichen: Jugendliche fliehen vor Polizeikontrolle

Bei Bad Wörishofen sind zwei 14-Jährige auf ihren Mopeds vor einer Polizeikontrolle geflohen. Warum das auch langfristig Konsequenzen für die Jugendlichen hat.

15.09.2022 | Stand: 13:34 Uhr

In Hartenthal bei Bad Wörishofen sind am Mittwochabend zwei Jugendliche mit ihren Mopeds vor der Polizei geflohen. Die beiden 14-Jährigen waren laut Polizeiangaben zunächst aufgefallen, weil sie keinen Helm trugen. Außerdem fiel den Beamten auf, dass an den Mopeds keine Kennzeichen angebracht waren.

Jugendliche fliehen auf Mopeds vor Polizeikontrolle

Als die Polizistinnen und Polizisten die Jugendlichen daher anhalten wollten, versuchten diese über einen Wald- und Wiesenweg zu fliehen. Dabei blieb einer von ihnen in der Wiese stecken. Der andere ließ sein Moped zurück und floh etwa fünf Kilometer lang zu Fuß. Die Polizei nahm ihn bei sich zuhause in Empfang, da mittlerweile die Personalien des 14-Jährigen ermittelt worden waren. Beide Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes.

Der Vorfall könnte für Sie auch langfristig noch Folgen haben, da in solchen Fällen laut Polizei auch die Führerscheinstelle informiert wird. Damit müssen sie auch mit Konsequenzen für ihre zukünftige Fahrerlaubnis rechnen. Beide Mopeds wurden sichergestellt, um technische Gutachten anzufertigen.

