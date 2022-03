Die Polizei hat am Sonntag nach einem vermissten 77-Jährigen in Bad Wörishofen gesucht. Den entscheidenden Hinweis gab letztendlich ein Fußgänger.

14.03.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Am Sonntagnachmittag konnte die Polizei in Bad Wörishofen einen Vermissten unverletzt zurück zu seiner Familie bringen. Der 77-Jährige wurde am Vormittag vermisst gemeldet. Daraufhin suchten mehrere Streifen erfolglos nach ihm.

Vermisster in Bad Wörishofen ist einem Fußgänger aufgefallen

Am Nachmittag entdeckte ihn schließlich ein Fußgänger in der Nähe von Hartenthal. Die Beamten übergaben den unverletzten Mann an seine Familie.

