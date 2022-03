Bad Wörishofen: Vermisst gemeldete 90-Jährige nach großer Suchaktion gefunden

Polizei und Feuerwehr haben am Freitagvormittag in Bad Wörishofen nach einer 90-Jährigen gesucht - mit Erfolg. Wo man die Vermisste gefunden hat.

11.03.2022 | Stand: 15:59 Uhr

In Bad Wörishofen hat die Polizei am Freitagvormittag eine als vermisst gemeldete 90-jährige gefunden. Ihre Pflegerin hatte sie am Morgen als vermisst gemeldet, nachdem sie die Wohnung der Rentnerin verlassen vorgefunden hatte, berichtet die Polizei. Die ältere Frau war bei keinen bekannten Kontakten und auch nicht in örtlichen Krankenhäusern. Darum begab sich die Polizei mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber, der Rettungshundestaffel und der Feuerwehr Bad Wörishofen auf die Suche nach ihr.

Vermisste in Bad Wörishofen in fremdem Garten gefunden

Gefunden hat sie schließlich die Feuerwehr. Die 90-Jährige befand sich in einem fremden Garten in der Oberen Mühlstraße. Weil sie stark unterkühlt war, brachte der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus.