Ballettshow des Buchloer Skyline-Tanzstudios begeistert das Publikum

Klassischen Ballett, Modern und Jazz-Dance in Buchloe: Die analog-digitale Aufführung erinnert an die Zeit des Onlineunterrichts während der Coronajahre.

01.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach vier Jahren Wartezeit war die Vorfreude groß: Das Skyline-Tanzstudio präsentierte wieder eine Ballett-Frühlingsaufführung, zu der zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in die Buchloer Mittelschule kamen. Unter dem Motto „Stay at Home and Dance“ zeigten die Mitwirkenden sehr kreative „Lockdown-Choreographien“, die an die Zeit des Onlineunterrichts erinnerten. Dabei reichte die tänzerische Bandbreite vom klassischen Ballett über Modern bis zum Jazz-Dance. Mit der Show holte das Tanzstudio auch das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen nach.

