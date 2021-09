Bas Böttcher dreht in Buchloe die Wörter durch den Fleischwolf

Der Poetry-Slam-Star fasziniert das Publikum in der Aula des Buchloer Gymnasiums mit seiner Wortkunst und erweist sich als Meister der lyrischen Improvisation.

Sprache lebt und verändert sich – und das ist auch gut so. Die deutsche Lyrik lebt schon länger nicht mehr nur in verstaubt anmutenden Gedichtbänden der Klassik und Romantik. Hingekommen ist die zeitgemäße Form des Poetry-Slam, der auch längst im Deutschunterricht der Schulen angekommen ist. Schließlich wird das wichtige Fundament der Klassiker durch diese neue Form der Lyrik in keiner Weise in seiner Bedeutung infrage gestellt oder gar negiert. Vielmehr werden Goethe und Co. höchst lebendig aus dem gedanklichen Museum geholt – auf die Bühnen, in die Schulen und auch an vielerlei alternative Auftrittsorte. So geschehen auch in Buchloe. Im Zuge des Allgäuer Literaturfestivals gastierte mit Bas Böttcher ein Meister dieses Fachs in der Aula des Buchloer Gymnasiums. Thomas Schielle, Deutschlehrer und Betreuer der Schüler-Bücherei, und Schulleiterin Dr. Andrea Bogner freute sich über ein großes Publikum: ein interessierter Mix, vorwiegend aus Schülern und Eltern. Teils auf Stühlen, teils auf Liegestühlen und mit Masken – Corona ist eben noch immer nicht vorbei – verfolgten sie Böttchers Auftritt. Der brannte ein etwa 90-minütiges Sprachfeuerwerk ab, gespickt mit allem, was Poetry-Slam ausmacht: Zeitgeist und Politik, Provokation und Nachdenklichkeit, Tiefsinn und teils irrwitziger Spaß am Spiel mit der Sprache, am intelligenten Nonsens, an Tempo, Rhythmus und vor allem an Spontaneität und Improvisation. Zu Letzterem gehört es für Böttcher auch, das Publikum mit einzubeziehen. Dieses konnte einerseits – auch persönliche – Fragen stellen, andererseits Stichworte für Ad-hoc-Lyrik liefern. In beiden Fällen taute die Zuhörerschaft nach einer Phase der Vorsicht zu Beginn zunehmend auf.