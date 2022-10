Basketballer des VfL Buchloe noch nicht in der Liga angekommen

Gegen die Sportfreunde Friedberg kassierte Bezirksoberliga-Aufsteiger Buchloe die zweite Niederlage. Trainer dennoch überzeugt von zwei Youngsters.

25.10.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Die Basketballer des VfL Buchloe sind wohl noch nicht angekommen in der Bezirksoberliga: Auch am zweiten Spieltag kam das Team, das als Nachrücker aufgestiegen war, mit leeren Händen und einer 58:74-Niederlage aus Friedberg nach Hause.

Buchloer Basketballern fehlte Wurfrhythmus und das Quäntchen Glück

Das erste Viertel begann noch auf Augenhöhe, doch bald zogen die erfahrenen Spieler der Sportfreunde Friedberg kontinuierlich davon. Ausschlaggebend war von Beginn an eine nicht zufriedenstellende Trefferquote bei den Gästen. Obwohl man oft zu freien Würfen kam, da Friedberg mit einer sehr tief stehenden Zone verteidigte, war sowohl Wurfrhythmus als auch das entscheidende Quäntchen Glück nicht auf Seiten der Buchloer.

Auch beim Rebound war Friedberg energischer: immer wieder kamen die zwar körperlich unterlegenen aber kampfbetonten Friedberger zu Zweit- und Drittversuchen. So gingen die Gastgeber schon zur Halbzeit mit 40:30 in Führung.

Zwei Youngsters überzeugen den Trainer besonders

Auf Seiten der Gäste bekamen die besten Noten in diesem Spiel die Youngsters. Der erst 16-jährige Leart Syla agierte sicher im Spielaufbau und passte den Ball selbstbewusst durch die eigenen Reihen. Jad Hanuti, ebenfalls in seiner ersten Saison bei den Herren, überzeugte mit aufopferungsvollem Kampf in der Verteidigung und zwei erfolgreichen Dreipunktwürfen.

In der zweiten Halbzeit gelang es Buchloe dann auch besser den Friedberger Korb zu attackieren. Jedoch auch hier wurden einige gute Chanchen liegen gelassen, so dass Friedberg letztendlich zu einem ungefährdeten und verdienten ersten Saisonsieg.

VfL Buchloe zeigt gute Leistung im Training

Die bisherigen Ergebnisse in der Bezirksoberliga zeigen, dass ein Sieg nur mit guter und aggressiver Verteidigung gelingt, erklärt Trainer Joachim Bremser und fügt an: „Hier müssen wir in den nächsten Wochen entschieden daran arbeiten, um mit den etablierten Bezirksoberligisten mithalten zu können.“ Bremser bleibt auch nach der zweiten Niederlage zuversichtlich. Durch die gute Arbeit im Training werde sich das Team mit Sicherheit von Woche zu Woche steigern.

Kader Buchloe: Buttler (4 Punkte), Syla (5), Chloupek (18), Etuss Omon (4), Mamuzic (11), Hanuti (7), Hajek (7), Brosche (2), De Lira Gomes

