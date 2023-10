Umbau für 450.000 Euro bewilligt - Schuhgeschäft wird zu Reallabor

Die Kosten für das Vorhaben im Fuchstal werden auf 450.000 Euro veranschlagt. Die Einweihung soll im kommenden September erfolgen. Eine Gegenstimme gab es.

26.10.2023 | Stand: 13:56 Uhr

Einen Bauantrag in eigener Sache genehmigte der Fuchstaler Gemeinderat bei einer Gegenstimme. Wie berichtet, wird das von der Gemeinde erworbene Nachbargebäude des Rathauses, ein ehemaliges Schuhgeschäft, im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zu einem Reallabor umgebaut. Die vermietete Wohnung im Obergeschoss bleibt unverändert. Nach dem Umbau entstehen dort unter anderem ein Büro und eine Werkstatt. In ihnen können interessierte Bürgerinnen und Bürger mithilfe eines Digitallabors, in dem dreidimensionales Kartenmaterial zur Verfügung steht, Projektideen entwickeln und erproben, die das Ortszentrum von Leeder weiter entwickeln. Hier wird auch der Flugsimulator aufgestellt, dessen Anschaffung im September beschlossen worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.