Bauarbeiten am Osterwochenende: Darauf müssen sich Bahnreisende im Ostallgäu einstellen

Auf der Zugstrecke von München nach Füssen über Buchloe fallen am Osterwochenende Haltestellen aus, zudem ändern sich einige Fahrpläne.

06.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Wer am Osterwochenende in der Region mit dem Zug fahren möchte, sollte sich vorher genau informieren. Denn von Freitag, 15., bis Sonntag, 18. April, führt die DB Netz AG Bauarbeiten durch. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) schreibt, hat das Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ostallgäu-Lechfeld.

Bauarbeiten schrenken den Bahnverkehr im Ostallgäu ein

Demnach kommt es auf der Strecke München – Buchloe – Füssen in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen und dem Ausfall der Haltestellen München Hauptbahnhof und München-Pasing bei einzelnen Verbindungen am Samstag und Sonntag. Diese Züge starten dann erst in München-Pasing und am zusätzlichen Halt München-Leienfelsstraße.

In München-Pasing halten die Züge am Gleis 2. Da es dort keinen Fahrstuhl gibt, können Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer laut BRB nicht zusteigen. Zudem kommt es zu früheren oder späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten bei einzelnen Zugverbindungen zwischen München Hauptbahnhof und Kaufering.

So können sich Bahnreisende über die geänderten Fahrpläne informieren

Auf der Internetseite der Bayerischen Regiobahn sind Sonderfahrpläne zum Download zu finden. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen wie üblich.