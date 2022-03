Bauhof Buchloe zielt auch mit dem Eisstock gut

Nach zweijähriger Pause findet die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen wieder statt. Über welche Teilnehmer sich der Eissportverein Buchloe besonders freut.

22.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Vorbereitungen waren bereits in vollem Gange, als 2020 kurz vor der Stadtmeisterschaft die Buchloer Eishalle geschlossen wurde – coronabedingt. Nach zwei Jahren Pause wurde die traditionelle Meisterschaft im Eisstockschießen nun kürzlich wieder ausgetragen.

Neun Mannschaften am Start in Buchloe

Dieses Mal, so schreibt der Buchloer Eissportverein in einer Pressemitteilung, nur mit neun Mannschaften. So konnte der Abstand auf dem Eis gut eingehalten werden.

Viele der Teams nehmen schon seit Jahren an der Stadtmeisterschaft teil und waren somit froh, dass die Veranstaltung wieder fast wie gewohnt stattfinden konnte. „Gefreut hat uns vor allem, dass das Team vom Rotary Club teilgenommen hat“, heißt es vonseiten des Vereins. Die Mannschaft sei zum ersten Mal auf dem Eis gestanden. Siegreich ging jedoch ein anderes Team vom Eis: Der Bauhof Buchloe holte sich schon zum zweiten Mal den Wanderpokal. Zweiter wurde das Team 4. Platz, Rang drei belegte das Team Assi.