Bauholz: Unternehmen kämpfen mit der Preisexplosion

Die Preise für Bauholz und andere Materialien steigen seit Monaten. Wie Geschäftsführer in der Region die Lage einschätzen und wie sie damit umgehen.

26.05.2021 | Stand: 18:03 Uhr

So unterschiedlich ihre Unternehmen sind, so einig sind sich Georg Weiß (Inhaber der Zimmerei Weiß in Dillishausen), Georg Prinz von der Leyen (Geschäftsführer der Holzwerke Waal) und Rolf Hörmann (Geschäftsführer der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG in Buchloe), wenn man sie auf das Thema Bauholz anspricht. Die Situation ist seit Monaten außer Kontrolle. Die Preise, vor allem für hochwertiges Leimholz, steigen und steigen. Lieferzeiten werden immer länger. Das stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen – und hat unweigerlich auch Auswirkungen auf die Kunden.