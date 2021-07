Hier gibt es Stau in Buchloe: Fußgängerüberweg wird barrierefrei

Die Überquerung am Buchloer Rathausplatz wird seit Anfang der Woche umgebaut. Das sorgt für Verkehrsbehinderungen. So lange müssen Sie mit Stau rechnen.

08.07.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Verkehrsbehinderungen und Stau in Buchloe: Seit Anfang der Woche lässt die Stadt den Fußgängerübergang am Rathausplatz auf Höhe der Kunstmühle Schmid umbauen. Er soll barrierefrei werden. Und auch die Elektrik muss erneuert werden. Dazu ist die Straße allerdings noch etwa drei Wochen halbseitig gesperrt.

Der Verkehr wird über eine Baustellenampel abwechselnd durchgelassen – dabei entstehen teils lange Autoschlangen. Für Schülerinnen und Schüler, die die Straße an dieser Stelle überqueren müssen, stehen immer wieder Lotsen bereit. Sie helfen Kindern und Jugendlichen trotz der Einschränkungen sicher über die Straße.

Auch Übergang in der Augsburger Straße in Buchloe barrierefrei gemacht

Zuvor war die Firma Xaver Schmid aus Marktoberdorf bereits am Übergang in der Augsburger Straße neben der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zugange. Auch diesen machten die Bauarbeiter barrierefrei und brachten die Technik auf den neuesten Stand. Nun wurden die Baustellenampeln von dort um einige Hundert Meter versetzt und regeln den Verkehr am Rathausplatz.

Die Arbeiten dort gehen wohl bis Ende Juli. Wer also in den kommenden Wochen mit dem Auto durch die Stadt muss, sollte mit ein paar Minuten mehr Fahrtzeit rechnen oder den Bereich umfahren. Die Umbauten beider Überwege kosten insgesamt etwa 85 .000 Euro. (Lesen Sie auch: Baustelle: Marode Gussleitung wird durch Kunststoffrohr ersetzt)

