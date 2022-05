Baustelle auf der A96: Diese Straßen rund um Buchloe sind ab jetzt zeitweise gesperrt

Die Anschlussstelle Mindelheim der Autobahn A96 wird umgebaut und bekommt Ampeln. In dieser Woche beginnen die ersten Bauarbeiten – und so ist der Zeitplan.

Verkehrsteilnehmer mit Ziel Autobahn müssen sich in den nächsten Wochen auf Behinderungen und Umleitungen einstellen: Die Anschlussstelle Mindelheim an der A96 wird umgebaut und mit einem Ampel-System ausgerüstet.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Verkehrszahlen hat sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu entschieden, die Anschlussstelle Mindelheim mit Ampeln nachzurüsten und zudem die nördliche Anschlussrampe für einen Links- und Rechtseinbiegestreifen zu verbreitern. So sollen der Verkehrsfluss sowie die Sicherheit an den Knotenpunkten deutlich erhöht werden.

Bauarbeiten auf der Autobahn A96 dauern bis Montag, 20. Juni

Die Umsetzung hat nun begonnen und dauert voraussichtlich bis Montag, 20. Juni. In diesem Zeitraum werden zeitweise einzelne Zu- und Abfahrtsverbindungen an der Anschlussstelle gesperrt sein. Zudem ist eine fünftägige Vollsperrung der gesamten Anschlussstelle notwendig.

Seit Jahren wächst das Gewerbegebiet im Süden von Mindelheim stetig und generiert dadurch immer mehr Verkehr. Dieser Trend wird nach aktuellen Verkehrsprognosen in naher Zukunft nicht abnehmen.

Nachdem die vorhandene Infrastruktur entlang der B16 schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, hat das Staatliche Bauamt Kempten bereits vergangenes Jahr die Jäckle-Kreuzung sowie die Einmündung Trettachstraße umgebaut und Letztere mit Ampeln nachgerüstet.

Zu viel Verkehr: Anschlussstelle Mindelheim bekommt Ampeln

Um die Verkehrssituation noch weiter zu verbessern, soll nun auch die Anschlussstelle Mindelheim umgebaut und mit Ampeln ergänzt werden. Dadurch kann vor allem in den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten der Verkehr besser gelenkt und Rückstau auf den Anschlussrampen der Autobahn vermieden werden, so das Bauamt in einer Mitteilung.

Des Weiteren wird die nördliche Anschlussstellenrampe für einen separaten Links- und Rechtseinbiegestreifen verbreitert. Somit können die von München kommenden Verkehrsteilnehmer ungehindert rechts auf die B16 nach Mindelheim einbiegen. Insgesamt könne das Staurisiko „deutlich reduziert und die Verkehrssicherheit stark erhöht“ werden, heißt es vonseiten des Bauamts.

Damit die Arbeiten ordnungsgemäß und verkehrssicher erledigt werden können und zudem die Bauzeit so gering wie möglich gehalten wird, ist die Maßnahme in vier Bauphasen aufgeteilt.

In der ersten Bauphase (23. Mai bis 6. Juni) finden vorbereitende Maßnahmen statt, die zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen führen.

An diesen Tagen gibt es Vollsperrungen auf der Autobahn A96

Während der zweiten Bauphase „Verbreiterung nördliche Anschlussstellenrampe“ ist nach einer Nachtvollsperrung auf den 7. Juni die Auffahrt Richtung Lindau für acht Tage bis 15. Juni vollgesperrt. Während dieser Zeit muss die Anschlussstelle Stetten über die Bedarfsumleitungsstrecken U40 und U40a angefahren werden.

In der dritten Bauphase wird die südliche Anschlussstelle für zwei Nächte (7./8. Juni und 8./9. Juni) vollgesperrt. Auch in diesem Fall muss über Stetten in Fahrtrichtung München aufgefahren beziehungsweise aus Fahrtrichtung Lindau abgefahren werden. Während der Phasen 1 bis 3 ist die B16 durchgehend in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

Ab der Bauphase vier ist die Anschlussstelle Mindelheim für fünf Tage vollgesperrt. In diesem Zeitraum ist weder das Auf- noch Abfahren auf die Autobahn möglich. Ersatzweise müssen die Anschlussstellen Stetten beziehungsweise Bad Wörishofen genutzt werden.

Zudem ist auch die B16 nicht befahrbar, weshalb der von Mindelheim kommende Verkehr über die Kaufbeurer Straße, die Verbindungsstraße von Apfeltrach und Dirlewang sowie die Kreisstraße MN4 umgeleitet wird. Die Verkehrsführung von Süden nach Norden erfolgt entsprechend umgekehrt.

