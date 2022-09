Neue Leitungen in Lindenberg

Am vergangenen Dienstag verlegten Bauarbeiter in der Kemptener Straße im Buchloer Ortsteil Lindenberg neue Leitungen. Die Stromversorgung wird modernisiert.

14.09.2022 | Stand: 05:04 Uhr

Unterirdische Stromkabel haben die Bauarbeiter am Dienstag in der Kemptener Straße in Lindenberg verlegt. Wie die Firma Dörfler Bauengineering aus Amberg mitteilt, soll so das gegenüberliegende Grundstück erschlossen und die Stromversorgung an den derzeitigen Standard angepasst werden.

Haus in der Kemptener Straße in Lindenberg soll abgerissen werden

Bisher war das dortige Haus, welches demnächst abgerissen werden soll, über Dachständer-Leitungen angeschlossen. Dies wird sich im Zuge des geplanten Neubaus nun ändern.

