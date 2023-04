Baustellenunglück in Denklingen: Handelten die Bauunternehmer fahrlässig?

Im vollen Gerichtssaal verfolgen viele Angehörige den Prozess um das Baustellenunglück von Denklingen. Einige Mitarbeiter scheinen etwas geahnt zu haben.

Von Vanessa Polednia

20.04.2023 | Stand: 21:03 Uhr

Zweieinhalb Jahre nach dem tragischen Baustellenunglück in Denklingen, das vier Männer das Leben kostete, hat am Donnerstagmorgen, 20. April, der Prozess vor dem Amtsgericht in Landsberg begonnen. Auf der Anklagebank sitzen die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens. Die Staatsanwaltschaft ermittelte rund zwei Jahre lang. Zur Verhandlung sind neun Zeugen und ein Sachverständiger geladen.

