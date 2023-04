Bauträger planen in Buchloe und Lindenberg zu groß

Der Buchloer Bauausschuss nimmt Pläne für Mehrfamilienhäuser ganz genau unter die Lupe. Weshalb zwei größere Projekte abgelehnt werden.

26.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Wohnen in der Obstwiese“ – unter dieses Motto stellt ein Bauträger sein Vorhaben an der Eichenlohstraße in Lindenberg. Den idyllischen Vorstellungen des Bauwerbers konnte der Buchloer Bauausschuss jedoch so gar nichts abgewinnen. Einstimmig votierten die Stadträtinnen und Stadträte gegen die Pläne.

