Bauwerber im Westen der Stadt können loslegen

Die Buchloer Verwaltung hat derzeit viele Pläne aus dem gesamten Stadtbereich in der Schublade, die abgearbeitet werden müssen.

31.01.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Über fehlende Arbeit kann sich das Buchloer Bauamt nicht beschweren. Mit gut einem Dutzend Bauleitplanungen sind die Mitarbeiter Verwaltung derzeit eingedeckt – allein aus dem Stadtbereich. Die Verfahren sind alle binnen der vergangenen eineinhalb Jahre in Gang gekommen. Darüber gab eine Aufstellung Auskunft, die Bürgermeister Robert Pöschl in der ersten Stadtratssitzung des Jahres verteilen ließ. Hinzu kommen zahlreiche „normale“ Bauanträge im laufenden Geschäft, erklärte Pöschl.

Unter die Rubrik Bauleitplanung fiel auch ein Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans Buchloe West I. Dort soll wie berichtet am Langwiesenweg ein Neubau mit mehreren Geschossen errichtet werden. In der Sitzung wägten die Stadträte also zunächst die wenigen Einwände von Behörden und Privatleuten ab.

Nachbarn sind gegen Spielplatz

Vor allem die Eigentümergemeinschaft der benachbarten Türkheimer Straße 18 und 20 hatte etwas dagegen, dass eine private Grünfläche künftig zum Spielplatz werden soll. Dies sei derzeit kein Thema, machte Bauamtsleiterin Barbara Tugemann deutlich. Die Fläche gehört zu der älteren Wohnanlage, die Bestandsschutz habe. Sie könne jetzt als Spielplatz genutzt werden, muss aber erst dann als solcher angelegt werden, wenn Umbauten oder Änderungen an den Mehrfamilienhäusern geplant seien. Letztlich einigten sich die Stadträte darauf, die Satzung zur Bebauungsplan-Änderung „West I“ zu beschließen. Das Verfahren ist damit beendet.

Für den Nordosten sollen bald Pläne ausliegen

Die Planung „West I“ ist bereits einen Schritt weiter als die Bebauungsplan-Änderung für „Buchloe Nordwest I“. Auch die stand zur Beratung an. Am Suppbrunnenweg soll – wie ebenfalls mehrfach berichtet – ein schmales, langes Grundstück bebaut werden. Die Stadträte stimmten nun der öffentlichen Auslegung der Pläne und der Trägerbeteiligung zu.

Bürgermeister nimmt zu Bürgereinwendungen Stellung

Letztlich befassten sich die Räte mit den Einwendungen aus den vier Bürgerversammlungen vom Sommer 2021. Das Gremium einigte sich darauf, dass diese Anregungen bald in den verschiedenen Ausschüssen der Stadt behandelt werden sollen. Auf Nachfrage von Martina Schwendner (parteilos) nach einem Feedback für Bürgerinnen und Bürger meinte Robert Pöschl, er plane einen Rückblick bei den nächsten Bürgerversammlungen. „Dann werden die Besucher erfahren, was wir bis dahin erledigt haben und wo wir stehen“, betonte der Bürgermeister.

