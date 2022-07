Hiasl und Hasenfell: Kinder reisen in die Buchloer Vergangenheit

19.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zehn Familien waren kürzlich der Einladung des Familienstützpunktes des Kinderschutzbundes und des Heimatvereines Buchloe gefolgt. Gemeinsam besuchten sie an einem „Geschichtennachmittag“ das Buchloer Heimatmuseum.

Herbert Wintersohl, Vorsitzender des Museums, begrüßte die Familien auf dem Schrannenboden und lud besonders die Kinder zu einer interessanten Reise in die Buchloer Vergangenheit ein.

Früher mussten Kinder in der Landwirtschaft anpacken

So gibt es immer noch lebende Zeitzeugen in unserer Stadt, deren Kindheit sich sehr von der heutigen unterscheide, erklärte Wintersohl den Besucherinnen und Besuchern. Viele mussten in der heimischen Werkstatt oder Landwirtschaft der Eltern schon in jungen Jahren mitanpacken.

Steinmetz im Sommer, Weber im Winter

Einer dieser Zeitzeugen ist Mathias Kögl, dessen Vater im Sommer den Beruf des Steinmetzes ausübte und im Winter zusammen mit seiner Frau als Weber tätig war. Die Kunden brachten ihre alten Stoffe vorbei und die Familie Kögl stellte aus ihnen Fleckerl-Teppiche auf dem heimischen Webstuhl her. „Nach dem Krieg hatten die Leute fast nichts mehr, auch Stoffreste waren knapp.

Teppich aus Hasenfell

Aber sehr viele hatten Hasen. Die Kunden brachten uns die Hasenfelle und wir haben Hasenfell-Fleckerl-Teppiche hergestellt“, berichtet Kögl, der als Schüler täglich helfen musste.

Im Weberzimmer des Museums dürften die Kinder bei der Veranstaltung an einem Originalwebstuhl der Familie Kögl den Berichten lauschen und sich sogar selbst am Webstuhl ausprobieren.

Der bayerische Hiasl trieb auch in Buchloe sein Unwesen

Im zweiten Teil des Nachmittags entführte Herbert Sedlmair die Besucher in die Welt des Bayerischen Hiasl, einem Wilderer und Räuber, den von 1736 bis 1771 sein Unwesen trieb. Anhand von Schautafeln und lebhaft erzählten Überlieferungen wurde das Leben dieser bayerischen Legende, deren Wege auch immer wieder nach Buchloe und die Umgebung führten, für die Kleinen und Großen Besucher nachgezeichnet. Die Kinder erkundeten die Ausstellungsräume und stellten ihr Wissen über den Hiasl in einem Quiz unter Beweis. Für alle Teilnehmenden war es ein spannender Nachmittag, der die Buchloer Vergangenheit erlebbar gemacht hat.