Beckstetten beginnt mit dem Bau des Brotbackhauses

29.09.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Das Dorf kommt alle paar Woche zusammen und backt gemeinsam Brot - das war die Vision eines engagierten Arbeitskreises, der in Beckstetten ein Brotbackhaus für die Dorfgemeinschaft plant. Nach langem Warten auf nötige Genehmigungen gab es nun grünes Licht für das Projekt: Die Beckstettener können endlich loslegen mit dem Bau - und haben sich sogleich ans Werk gemacht.

Arbeitskreis hat für das Brotbackhaus schon vorgearbeitet

"Was lange währt, wird endlich gut", sagt Hedwig Knoblich vom Arbeitskreis und lacht. Die langersehnte Genehmigung des Projekts sei wie ein Befreiungsschlag gewesen. All die Pläne, die sie seit dem Aufkeimen der Idee im vergangenen Jahr geschmiedet haben, und die Zeit, die sie seitdem investiert haben, sind nicht für die Katz. Dem Arbeitskreis haben sich ein paar Bauexperten angeschlossen, die direkt losgelegt haben: Sie nutzen das gute Septemberwetter und arbeiten gerade am Fundament für die gemauerte Hütte, die 3,50 mal 5 Meter messen und mit Holz vertäfelt werden soll.

Und auch die anderen Backfreunde waren in der Wartezeit nicht untätig. „Wir haben vorgearbeitet, was ging“, erklärt Knoblich. Sie haben gebrauchte Ziegelsteine gesammelt, diese geputzt und sortiert, Dachziegel und Holzbalken organisiert. Upcycling stand auch auf der Agenda, um Geld zu sparen. Denn die finanzielle Unterstützung aus dem Programm Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern, auf die der Arbeitskreis gesetzt hatte, sei leider geplatzt. Nun werde das Backhaus über Spenden von örtlichen Vereinen und Banken sowie dem Anteilsverkauf finanziert.

Das Geld floss auch in das Herzstück des Backhauses: den Ofenbausatz. Dieser besteht aus Schamottstein, der Wärme besonders gut speichert. Angeheizt wird der Ofen – das hat der Arbeitskreis im Vorfeld ausgiebig getestet und für gut befunden – mit Holz. „Da passen 28 Brote rein“, sagt Knoblich über das Beckstettener Exemplar.

Vielleicht steht noch heuer der erste Backtag in Beckstetten an

Bis es soweit ist, gibt es allerdings noch viel zu tun. Im Vorfeld hatte der Arbeitskreis mit einer Bauzeit von ein bis zwei Monaten gerechnet. „Es wäre schon cool, wenn wir es heuer noch durchziehen können“, sagt Knoblich mit vorsichtigem Optimismus. Dann versammelt sich Beckstetten vielleicht noch diesen Herbst in der Dorfmitte, um gemeinsam Brot zu backen.

