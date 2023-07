Wer will mit Katzen spielen und schmusen? Tierheim sucht ehrenamtliche Helfer

Corona-Tiere übervölkern das Tierheim Beckstetten. Wie lässt sich die Zeit, bis sie ein neues Zuhause finden, angenehmer machen? Die Leiterin hat eine Idee.

Von Kathrin Elsner

24.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Corona brachte viel Zeit und Einsamkeit mit sich. Viele Menschen schafften sich ein Haustier an, das nun im Tierheim landet. Das Tierheim Beckstetten sucht deshalb dringend ehrenamtliche Helfer für die Tierbeschäftigung. Derzeit wollen so viele Menschen ihre in der Corona-Zeit angeschafften Tiere abgeben, dass es für die Hunde sogar eine Warteliste gibt, erzählt Tierheimleiterin Melanie Kühn. 17 Hunde, 25 Kleintiere, zahlreiche Vögel und 80 Katzen, davon rund die Hälfte Babykatzen, warten aktuell auf ein neues Zuhause. Ehrenamtliche Katzen-Streichler oder Hunde-Gassigeher sind mehr als willkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.