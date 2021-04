Begrünung des Lärmschutzwalls lässt auf sich warten

Wann die Pflanzen für die Lärmschutzwände an der Bahnlinie durch Buchloe kommen - und warum sich die Arbeit so lange hinzieht.

29.04.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Es grün wieder allenthalben. Doch an den Lärmschutzwänden der Deutschen Bahn (DB) tut sich nichts. Dabei war in der Planungsphase zugesichert worden, dass die bis zu sechs Meter hohen Schutzplanken in kurzen Abständen bepflanzt werden sollen. „Wann ist es denn soweit? Bis jetzt sehe ich noch nichts“ – mit dieser Frage wandte sich ein Anwohner an die Redaktion der Buchloer Zeitung.

Nach Angaben eines Bahnsprechers aus München sollen die Lärmschutzwände bis zum Frühjahr 2022 begrünt werden. „Es werden verschiedene Arten von Geißblatt, Clematis (Waldrebe) und Schlingknöterich gepflanzt“. Die Begrünung mit Kletterpflanzen erfolge „weitreichend“. Eine Ausnahme bilden benachbarte, parallel verlaufende Straßen, wo zu wenig Platz für eine Bepflanzung vorhanden ist. Auch die Masten der Oberleitung werden von Pflanzen freigehalten.

30000 Euro für die Begrünung

Etwa 30 000 Euro lässt sich die Bahn nach eigenen Angaben die Bepflanzung der knapp 1,6 Kilometer langen Lärmschutzwände kosten. „Hinzu kommen noch rund 70 000 Euro für die nächsten drei Jahre für Fertigungs- und Entwicklungspflege“, teilt der Bahnsprecher mit. Bereits 2015 forderte die Stadt eine Begrünung der kommunalen Grundstücke, die an die Bahnlinie grenzen. Sämtliche Kosten seien vom Streckenbetreiber zu tragen. In Buchloe brachte die DB im Juli 2020 das letzte fehlende Teilstück der neuen Lärmschutzwand an – an der Augsburger Straße. Damit entstanden im gesamten Stadtgebiet auf 1579 Metern neue, absorbierende Schallschutzwände zwischen zwei und sechs Metern Höhe. Der gesamte Lärmschutz entlang der Strecke zwischen Geltendorf und Lindau betrug ein Viertel der Gesamtkosten der Elektrifizierung und lag bei rund 100 Millionen Euro.

Elektrifizierung kommt voran

Seit Dezember 2020 wird auf der Strecke elektrisch gefahren. Sechs Eurocity-Zugpaare legen laut Fahrplan die Strecke von München nach Zürich jetzt in vier statt früher fünf Stunden zurück. Im Einsatz sind die Schweizer Neigetechnikzüge „Astoro“. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021, sollen die Eurocity-Express-Züge in dreieinhalb Stunden zwischen den beiden Städten verkehren, wenn die Schweizer ihre Signaltechnik abgestimmt haben. Mit der vom Freistaat Bayern beschlossenen Übernahme der Nahverkehrslinie München-Memmingen-Lindau durch das britische Unternehmen Go Ahead wird die Strecke ab Dezember ebenso elektrisch befahren.

Werden die Anschlüsse ab Buchloe ab Dezember in alle Richtungen besser, gilt für das südliche Allgäu eine Ausnahme. Denn dort wird nicht elektrisch gefahren. Bahnkunden müssen dann in Buchloe von den Dieselzügen in elektrisch betriebene Triebwagen umsteigen. Etwa 100 Umstiege mehr bedeutet dies pro Tag. Das Hauptproblem: 75 davon sind nicht „bahnsteiggleich“, das heißt, die Bahnfahrer müssen durch die Unterführung, um zu ihrem Bahnsteig zu gelangen.

