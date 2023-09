Die neue Mode setzt auf Akzente

Das Buchloer Textilhaus Stammel präsentiert die Herbst- und Winterkollektion bei gut besuchten Fashion-Shows. Das ist jetzt angesagt.

30.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Gut besucht waren am Dienstag die drei Fashion-Shows des Textilhauses Stammel. Auch wenn es in diesem Spätsommer gar nicht leicht ist, der Kundschaft Lust auf das Shoppen von dick wattierten Winterjacken, Westen und Mänteln oder Strickpullovern zu machen. Und doch gelang dem Model-Team – fünf Damen unterschiedlicher Konfektionsgrößen und zwei Herren – sowie Moderatorin Natascha Zielner und der Agentur Inge Hailer-Voig mit einer fetzig-flotten Performance inklusive Tanzeinlagen genau dieses Kunststück.

"Unbunte" Farben sind im Herbst und Winter angesagt

Angesagt sind in der beginnenden Herbst-Winter-Saison demnach vorwiegend „unbunte“ Farben wie Creme und Schwarz, aber auch Weiß, Hellbraun und Grau. Das alles in flexiblen und variationstauglichen klaren Schnitten und großen, oft grafischen Mustern. Wenn es doch etwas mehr Farbe sein soll, wird diese sparsam, aber mit Statementcharakter ergänzt: Besonders gefragt sind in dieser Saison Königsblau und Rot.

Der Style darf dabei gerne zwischen lässig, elegant und sportlich munter changieren. Nebenlinien sind auch spezielle Farbstellungen wie gedecktes Grün in allen Spielarten bis bin zu Oliv und Khaki – übrigens auch bei den Herren. Interessant auch die neue Kombination aus Gelbgrün mit Lila in Strick, schwarze Lederoptik bei Hosen und Röcken oder das Revival des Klassikers „Hahnentrittmuster“ in allen erdenklichen Mustergrößen.

Bei Fashion-Show im Textilhaus Stammel werden Jacken in verschiedenen Längen gezeigt

Nicht zu vergessen die vielen neuen Steppungen bei den „Puffer-Jackets“ in verschiedenen Längen, aber meist ärmellos. Auch den Freunden des Do-it-yourself wurde mit einer Long-Weste aus kuschelig-weichem Stoff, leicht zu nähen und zu schließen in Morgenmantel-Manier mit Bindegürtel, ein lohnenswertes Projekt für den Herbst präsentiert.

Wer es etwas bunter mag, musste sich heuer die Dessous- und Nachtwäsche-Kollektionen genauer anschauen: Da warteten verschiedene Hersteller mit einer Fülle von neuen Farben des Spektrums von Pink über Magenta und Apricottönen bis hin zu dunklem Lila auf. Selbstverständlich gab es auch hier Hingucker-Blautöne und Signalrot – vieles auch in damenhaften Konfektionsgrößen.

Auch die Präsentation von Nachtwäsche gehörte zum Programm der gut besuchten Shows. Bild: Lucia Buch

Ihre Schluss- und Höhepunkte fanden die drei Fashion-Shows in den traditionellen Verlosungen von jeweils drei Einkaufsgutscheinen, die am Schluss Firmenchef Niko Stammel zusammen mit einer „Glücksfee“ vornahm. Die glücklichen Gewinner freuten sich sichtlich und konnten bis in den Abend hinein auf drei Etagen nach Herzenslust nach etwas Passendem stöbern.

Lesen Sie auch: Diese Ostallgäuerin personalisiert (fast) alles