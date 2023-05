Beim Barte des Propheten - Literaturfestival im Gymnasium

Literaturfestival Am 16. Mai kommt Poetry Slammer, Rapper und Schriftsteller Sulaiman Masomi in das Gymnasium Buchloe

17.05.2023 | Stand: 16:38 Uhr

„Morgen-Land“, so heißt das neue Programm von Sulaiman Masomi, dessen Name und Vollbart an 1000 und eine Nacht erinnern und alle Ängste der selbst ernannten Retter des Abendlandes bestätigen. „Mein Bart ist so üppig wie ihre Vorurteile“, entgegnet Masomi diesen Menschen auf der Bühne. Was der Schriftsteller, Poetry Slammer, und Rapper den Besuchern seiner Lesung im Rahmen des Literaturfestivals am 16. Mai im Buchloer Gymnasium sagt, ist noch offen. Aber vor Klartext hat Masomi keine Bange.

Vierte Lesung im Gymnasium

„Die schärfste Waffe von Masomi ist die Sprache. Er kennt die deutsche Sprache in tausenden von Facetten. Wir sehen ihn als Kulturbotschafter, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch den Finger in offene politische Wunden legt“, meint jedenfalls die Leiterin des Gymnasiums, Dr. Angela Bogner. Nach Tobias Elsäßer (2016) und den beiden österreichischen Autorinnen Ursula Poznanski (2017) und Stefanie Sargnagel (2018) liest nun also Masomi im Gymnasium.

Kulturbotschafter für das Goethe-Institut

Der wurde zwar in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren, kennt das Land aber nur von einem Urlaub in seiner Kindheit. An Kabul habe er sonst keine Erinnerungen. Dafür an Krefeld, wo er aufwuchs, und Köln, wo er lebt: „Wahrscheinlich brauche ich Städte mit K“, meint er ironisch. In Deutschland hat er Literatur- und Medienwissenschaften sowie Anthropologie studiert und gründete noch an der Paderborner Universität die Lesebühne Lyriker Lounge. Nach seinem Bucherfolg „Ein Kanake sieht rot“ (2014) wurde der 40-Jährige vom Goethe-Institut gleichsam als kultureller Botschafter für Deutschland um die Welt geschickt. Zudem hat sich Masomi auch als Rapper einen Namen gemacht.

Poetry Slam in Theorie und Praxis

Zugleich sorgte der Schriftsteller aber auch als Poetry Slammer auf der Bühne für Aufsehen und gewann 2013 die Landesmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen: „Das ist schon mein Hauptmetier“, erklärt Masomi. Mit „Poetry Slam – Eine orale Kultur zwischen Tradition und Moderne“ (2012) hat er sogar eine wissenschaftliche Arbeit darüber verfasst. 2018 wurde er für seine Scharfzüngigkeit mit dem Passauer ScharfrichterBeil ausgezeichnet.

Masomi sei provokant und einnehmend

„Sulaiman Masomi gehört zu den provokantesten und zugleich einnehmenden Persönlichkeiten, die derzeit in der deutschen Literaturszene unterwegs sind. Heimat und Fremde sind die beiden Begriffe, zwischen denen sich der weite Horizont dieses ungewöhnlichen Schriftstellers auftut. Als Poet, Rapper, Satiriker und zugleich Kabarettist hält er seinem Publikum den Spiegel vor“, erklärt Dr. Sylvia Heudecker Studienleiterin der Schwabenakademie im Kloster Irsee, die zusammen mit dem künstlerische Leiter Dr. Thomas Kraft das Literaturfestival organisiert.

Mit der Auswahl des Autors für Buchloe ist Bogner zufrieden: „Dabei gibt es ein Augenmerk auf die Aktualität – auch für die Jugend. Masomi ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie Wortakrobatik funktioniert und er kann Schüler zu neuen sprachlichen und literarischen Welten hinführen“, erklärt sie.

Retter des Abendlandes

Zumal Masomi, mitten im Ruhrpott aufgewachsen, quasi als Insider einen Blick auf Deutschland hat – in dem er immer noch zugleich Außenseiter ist: „Es klingt paradox, aber es hat für mich nie eine Rolle gespielt, welche Herkunft jemand hat, obwohl es eine ziemlich große Rolle spielt“, erklärt er in einem Interview. Und so wird seine Lesung – oder Gesang oder Poetry Slam – wohl auch politisch werden, wenn er die vermeintlichen Retter des Abendlandes als das bezeichnet, was sie sind oder Herrn Trump würdigt.