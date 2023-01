Beim Driften über Parkplatz in Thalhofen gegen Zaun gekracht

Autofahrer verliert bei Fahrkunststücken auf Supermarkt-Parkplatz Kontrolle über seinen Wagen, richtet 5000 Euro Sachschaden an und flüchtet.

30.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Seine Kunststücke werden ihn wohl teuer zu stehen kommen: In der Nacht auf Samstag hat ein Autofahrer beim Driften (Übersteuern) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Thalhofen an der Gennach (Gemeinde Stöttwang) die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Zaun und einen Mülleimer geschleudert. Der Fahrer des weißen Kleinwagens hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und flüchtete.

Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus und bittet um Hinweise

Die Polizei geht davon aus, dass an der Fahrzeugfront ein deutlicher Schaden sichtbar ist. Die Auswertung einer Videoaufzeichnung ergab, dass nach dem Unfall zwei Männer aus dem Fahrzeug stiegen, wie die Polizei weiter mitteilt. Nachdem sie den beschädigten Wagen begutachtet hatten, fuhren sie davon. Hinweise nimmt die Polizei in Kaufbeuren unter Telefon 08341/9330 entgegen.