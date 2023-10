Beim Herbstmarkt in Buchloe wird es wieder den Bücherbasar geben

Der Freundeskreis des Gymnasiums buchloe organisiert wieder den beliebten Bücherbasar. Was Leseratten wissen müssen.

06.10.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Gute Nachrichten für Leseratten und Schnäppchenjäger: Am Wochenende des Buchloer Herbstmarktes findet wieder der beliebte Bücherbasar im Stadtsaal statt.

Buchloer Schüler opfern Wandertag, um für den Bücherbasar aufzubauen

Der Freundeskreis des Gymnasiums steckt bereits mitten in den Vorbereitungen. Schülerinnen und Schüler der Klasse 11c und der Brückenklasse mit ukrainischen Jugendlichen haben ihren Wandertag geopfert, um Tische, Bänke und Bücher aufzubauen und die Veranstaltung vorzubereiten. Der Basar findet am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 17.30 Uhr im Stadtsaal statt, wie der Freundeskreis mitteilt.

Wer Bücher übrig hat und diese Spenden möchte, könne sie zu den Geschäftszeiten im Textilhaus Stammel in Buchloe abgeben. Bei Fragen ist der Veranstalter per Mail an freundeskreis@gymnasium-buchloe.de erreichbar.

