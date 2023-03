Beim Josefitag in Denklingen teilt die CSU kräftig aus

Der politische Josefitag der Christsozialen in Denklingen hat Tradition.

Von Thomas Wunder

21.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der politische Josefitag in Denklingen hat Tradition. Vielleicht ist er für die CSU im Landkreis Landsberg so etwas wie der politische Aschermittwoch für die Christsozialen in Bayern. Zumindest hat der Josefitag all jene Elemente dieser über die Grenzen Bayerns bekannten Veranstaltung: Bier und Weißwurst, Defiliermarsch und Bayernhymne und einen CSU-Politiker, der über den politischen Gegner herzieht. In Denklingen übernahm Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt diese Aufgabe, und die Ampelkoalition hatte ihm unter der Woche mit ihrer Wahlrechtsreform eine Steilvorlage geliefert.

