Beim Kinderfasching des VfL Buchloe geht es 2023 um Superhelden - Alle Infos zum Faschingsball

2023 findet wieder der Kinderfaschingsball des VfL Buchloe statt - das Motto lautet heuer "Superhelden". Wo es Karten gibt und was auf dem Programm steht.

17.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der diesjährige Kinderfaschingsball des VfL Buchloe findet am Sonntag, 12. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der VfL-Sporthalle statt. Einlass ist ab 14 Uhr. Das Motto lautet „Superhelden“. Die jungen Gäste erwartet ein Nachmittag mit Spiel, Spaß, Tanz und Musik. Kinder können nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson mitfeiern.

Garde aus Waal eröffnet den Kinderfaschingsball in Buchloe

Die Garde Waal eröffnet um 14.30 Uhr den Ball. Auch die Mädchenturnerinnen des VfL Buchloe und die Garde Wiedergeltingen haben einen Auftritt. Ebenso wird die Kooperation zwischen dem VfL Buchloe und der Sportschule Allgäu vorgestellt. Das Animationsteam bilden Kerstin und Paul, Musik kommt von DJ Markus. Kuchen, Wiener und Pommes sowie leckere Kleinigkeiten versüßen den Nachmittag.

Der Kartenvorverkauf für den Kinderfasching des VfL Buchloe findet am Samstag, 21. Januar, von 11 bis 13 Uhr im Foyer der VfL-Sporthalle (Am Bad 4 in Buchloe) statt. Dabei werden maximal zehn Karten an eine Person abgegeben.

