Beim Schenktag der AWO in Buchloe gibt es nur Gewinner

Die Arbeiterwohlfahrt Buchloe organisiert die beliebte Veranstaltung in der Aula der Buchloer Mittelschule. Zahlreiche Besucher finden eine riesige Auswahl an unterschiedlichsten Waren.

02.04.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Es hört sich fast ein bisschen wie ein Aprilscherz an: Gute Gegenstände einfach geschenkt zu bekommen, ist etwas, was in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich ist. Schon zum vierten Mal fand am Samstag, 1. April, ein Schenktag in Buchloe statt. Unter dem Motto „Verschenken statt Wegwerfen“ hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Buchloe diese Veranstaltung organisiert.

Die Warteschlange reicht bis zum Parkplatz

Die AWO hatte dazu aufgerufen, gute und gebrauchsfähige Flohmarktgegenstände abzugeben. Und die Gennachstädter ließen sich nicht lange bitten. Am Samstagmorgen gab es viele Buchloer, die alles – von funktionierenden Haushaltsgeräten über Geschirr, Taschen, Büroartikel, Bücher, Kinderspielzeug bis hin zu Dekoartikeln – bei den fleißigen Helfern der AWO in der Mittelschule Buchloe abgaben. Diese achteten darauf, dass die Dinge auch „verschenkenswert“ waren und in den vorgegebenen Rahmen passten.

Die Waren wurden dann auf Tischen sowie auf den Stufen der Aula nach Kategorien sortiert und verteilt. Schnell war es für die mehr als 20 ehrenamtlichen Helfer in den roten Shirts der AWO und den blauen Shirts des AWO-Repair-Café nicht mehr so einfach, noch einen freien Platz auf den Tischen zu finden. Deshalb musste einiges zwischenzeitlich in Kisten gelagert werden.

Gute Auswahl und Qualität

Dass die Auswahl und Qualität der abgegebenen Waren sehr gut sein soll, hatte sich von den letzten Schenktagen herumgesprochen. So reichte die Warteschlange am Nachmittag fast bis zum Parkplatz. Als dann kurz nach 14 Uhr die Türen der Mittelschule geöffnet wurden, strömten die Menschen in die Aula und konnten sich aus dem vielfältigen Angebot bedienen. So fand fast jeder Besucher etwas, das er mitnehmen wollte. Insbesondere in der Ecke mit dem Spielzeug und den Kuscheltieren war häufig ein glückliches Funkeln in Kinderaugen zu sehen.

Wer vom Stöbern in den vielen Artikeln eine Pause brauchte, konnte sich mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee stärken, die es gegen eine Spende gab. Neben Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl war auch Brigitte Protschka, die Präsidentin der AWO Schwaben, gekommen, um sich persönlich ein Bild von der Veranstaltung zu machen. Sie zeigte sich sehr begeistert und betonte, dass gerade in den aktuellen Zeiten ein solches Engagement immens wichtig sei.

Mit gutem Gefühl nach Hause

Am Schenktag haben im Grunde alle gewonnen: Die Beschenkten freuten sich über neue Dinge; die Schenkenden gingen mit einem Gefühl nach Hause, etwas Gutes getan zu haben. Und auch die Umwelt gehörte zu den Gewinnern: Denn Wiederverwendung ist die beste, aktive Abfallvermeidung. Der fünfte Schenktag ist auf jeden Fall schon angedacht und soll wieder im klassischen Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden, berichteten die Organisatoren.