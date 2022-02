Rotes Kreuz entscheidet sich, in Buchloe eine Halle für den Katastrophenschutz zu errichten.

Es ist erfreulich, dass das Rote Kreuz in Buchloe eine neue Halle für Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz baut. Am Alten Eisplatz ist das Gebäude gut aufgehoben, schnell sind von dort die West- und Nordtangente zu erreichen und schnell gelangen die Fahrzeuge so im Ernstfall an ihre Einsatzorte.