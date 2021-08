Bekommt Honsolgen eine eigene Kindertagesstätte?

Da die Kooperation mit Waal 2025 endet, müssen sich die Buchloer Stadträte Gedanken machen, wo die Kinder aus Honsolgen und Hausen künftig betreut werden.

15.08.2021 | Stand: 18:11 Uhr

Welche Kindertagesstätte besuchen Mädchen und Buben aus Honsolgen und Hausen ab 1. September 2025? Mit dieser Frage werden sich die Buchloer Stadträte nach der Sommerpause beschäftigen. „Gleich bei der ersten Sitzung des zuständigen Hauptausschusses wird es um die Betreuungssituation gehen“, kündigte Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Sitzung des Ferienausschusses an, in der er über die Kündigung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Buchloe und der Marktgemeinde Waal informierte.