Bestatter aus Buchloe im Interview - Corona macht den Tod noch schwieriger

Corona wirkt sich auch auf die Arbeit der Bestatter in Buchloe aus. Heiko Lässer und Max Mayer schildern, was sich geändert hat und wie Angehörige reagieren.

25.02.2021 | Stand: 18:58 Uhr

Der Abschied am offenen Sarg ist nicht immer möglich. Große Trauerfeiern auf dem Friedhof sind tabu. Das Leichenmahl sowieso. Für Bestatter und Hinterbliebene bringt die Corona-Pandemie viele Herausforderungen und neue Vorgehensweisen. Manches könnten Trauernde nur schwer akzeptieren. Andere sehen in den klaren Regeln allerdings auch eine Erleichterung. Im Interview erzählen die Buchloer Bestatter Heiko Lässer (51) und Max Mayer (54), wie sich ihre Arbeit im vergangenen Jahr verändert hat, was trotz Corona gleich geblieben ist und warum sie von der Politik enttäuscht sind.