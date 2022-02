Betrugsversuch beim Leiter der Buchloer Polizei - Täter gibt sich als dessen Kind aus

Der Leiter der Buchloer Polizei wurde von Trickbetrügern per WhatsApp angeschrieben - und reagierte prompt.

Betrugsversuch beim Leiter der Polizei in Buchloe: Am Montag (31. Januar) suchte sich ein unbekannter Trickbetrüger das falsche Opfer aus. Per WhatsApp gab er sich gegenüber dem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Buchloe als dessen Kind aus. Ihm sei das Mobiltelefon in die Toilette gefallen.

Deswegen könne eine anstehende Überweisung nicht durchgeführt werden. Der „Vater“ solle bitte 2.600 Euro auf ein deutsches Konto überweisen. Die angezeigte Telefonnummer war auf eine nicht existente Person ausgegeben.

Der Geschädigte kam der Forderung natürlich nicht nach, leitete aber unverzüglich ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs ein. Die Ermittlungen laufen, wie die Polizei in Buchloe mitteilt.

