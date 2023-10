Betrunkener belästigt im Buchloer Bahnhof Reisende und raucht im Gebäude

Die Polizei hat in Buchloe einen Betrunkenen in Gewahrsam nehmen müssen. Der 53-Jährige belästigte Reisende und eine Verkäuferin. Doch das war nicht alles.

30.10.2023 | Stand: 14:38 Uhr

Ein Betrunkener hat am Sonntag für einen Polizeieinsatz am Buchloer Bahnhof gesorgt. Laut Polizei hatte der Mann Passanten angeschrien, eine Veräuferin in einem Kiosk belästigte er. Außerdem rauchte er verbotenerweise im Gebäude und verunreinigte die Wartehalle.

Polizei nimmt Betrunkenen im Bahnhof Buchloe in Gewahrsam

Die Beamten sprachen dem 53-Jährigen einen Platzverweis aus, doch dem kam er nicht nach. Deshalb nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Nachdem der Mann ausgenüchtert war, entließen ihn die Beamten wieder. Da er innerhalb des Bahnhofsgebäudes geraucht hatte, muss er wohl ein Bußgeld zahlen.

