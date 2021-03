Eine 54-Jährige verbietet ihrem Mann, sie zu sehen. Es kommt zu einem nächtlichen Zwischenfall, der in Landsberg vor Gericht landet.

Von Ernst Hofmann

18.03.2021 | Stand: 12:12 Uhr

Sie waren 18 Jahre verheiratet, bis ein nächtlicher Zwischenfall im September 2020 den endgültigen Anstoß für eine Trennung gab. Trauriger Höhepunkt war ein Suizidversuch des 70-jährigen Mannes. Zuvor soll er seine 54-jährige Frau an den Haaren gepackt und so fest am Hals gedrückt haben, dass sie in Atemnot geriet. Für diese Körperverletzung und vier Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz musste sich der Mann jetzt vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten.