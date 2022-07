Bewegung am Buchloer Bahnhof

Parkplätze auf der Südseite sind gerichtet, Dienstgebäude steht kurz vor dem Abriss. Stellplätze für Räder werden errichtet. Wie es mit Ladegleis und Busbahnhof weitergeht.

19.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Wasserspiel auf dem Bahnhofsplatz plätschert munter vor sich hin, die Bäumchen wachsen. Der Kurzhalte-Parkplatz auf der Südseite ist provisorisch hergerichtet. Doch wie geht es rund um den Buchloer Bahnhof weiter? Noch im Sommer soll das alte Eisenbahn-Dienstgebäude an der Kaufbeurer Straße 4 soll abgerissen werden. Dort entsteht ein Generationenhaus. Ebenfalls in diesem Jahr sollen Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden. Auch das Ladegleis ist immer wieder Thema und ein geeigneter Platz für einen Busbahnhof und ein Parkdeck wird nach wie vor gesucht.

„Vorrangiges Ziel ist es, die Fahrradstellplätze in unmittelbarer Nähe am Bahnsteig anzubieten“, sagt Bürgermeister Robert Pöschl auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Stadt habe dazu in Zusammenarbeit mit der Bahn eine Planung erstellt. „Sobald die Förderzusage vorliegt, werden wir mit den Arbeiten beginnen“, so Pöschl. Allein in diesem Jahr plant die Stadt mit Kosten in Höhe von 650.000 Euro für die Fahrradstellplätze. Weitere 1,82 Millionen Euro werden dafür laut Haushaltsplan in den kommenden Jahren fällig.

Seit einigen Monaten arbeitet die Stadt zusammen mit dem Stadtplanungsbüro SEP Jochen Baur aus München an einer „Feinuntersuchung“ für das gesamte Bahnhofsareal, berichtet der Bürgermeister: „Ein Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung von Konzepten zur Neugestaltung von Straßenräumen, insbesondere des Ladehofes in Buchloe.“

Das einzige Ladegleis weit und breit

Dort liegt das Ladegleis. Es ist ein sogenannter gewidmeter Ladepunkt in der Infrastruktur der Bahn. Weit und breit gibt es nichts Vergleichbares. Doch das Gleis behindert einerseits die städtebauliche Entwicklung Buchloes; andererseits wird es nach wie vor benötigt und genutzt.

Einer der wichtigsten Kunden ist das Unternehmen Hirschvogel in Denklingen. „Wir nutzen die DB für die Anlieferung von Stabstahl. Der Großteil des Stahls, der per Bahn zu uns geliefert wird, wird über den Bahnhof Buchloe abgewickelt. Die Nutzung des Ladegleises erfolgt täglich wochentags“, teilt Dr. Dirk Landgrebe, einer der drei Geschäftsführer der Hirschvogel Group, mit. Laut Landgrebe kommen so über ein Spediteure rund 90.000 Tonnen Stabstahl pro Jahr nach Denklingen. Dies entspreche 15 bis 20 Fahrten pro Tag von Buchloe nach Denklingen über eine Distanz von 24 Kilometern.

Wege sparen ist derzeit keine Option

Diese Wege einzusparen – etwa durch den Bau einer eigenen Laderampe am Bahnhof Denklingen – ist für das Unternehmen Hirschvogel derzeit offenbar keine Option: „Es gibt aktuell keine Überlegungen in diese Richtung.“

Den Bahnhof direkt vor der Haustür in Denklingen nutzt das Unternehmen nur vereinzelt. „„Die Stahl-Lieferungen mit der DB nach Denklingen erfolgen unregelmäßig je nach Bedarf. Geschätzt sind es maximal 10.000 Tonnen pro Jahr“, meint der Geschäftsführer.

Laut Bürgermeister Pöschl laufen aktuell keine Verhandlungen mit der Bahn für eine Verlegung des Ladegleises. Die Frage danach müsse seiner Meinung nach im Kontext der städtebaulichen Entwicklung des gesamten Bahnhofareals diskutiert werden. „Das Interesse der Stadt liegt natürlich darin, so wenig wie möglich Schwerlastverkehr im Innenstadtbereich zu haben“, betont der Bürgermeister.

Verlegung zur alten Schwabenhalle?

Wäre eine Verlegung des Ladegleises auf das Gelände der ehemaigen Schwabenhalle denkbar? „Im Zusammenhang mit der Entwicklung des ehemaligen Schwabenhalle-Geländes zu einem Gewerbepark soll von den Firmen Leinsle und Spitzke auch ein Gleisanschluss ausgebaut bzw. erweitert werden“, weiß Pöschl. Doch dies seien firmeninterne Projekte. „Ob sich daraus weitere Optionen hinsichtlich des Ladegleises der Bahn ergeben, ist noch unklar“, sagt er.

Die städtebauliche Entwicklung des Areals „Am Ladehof“ werde jedenfalls stufenweise erfolgen. Liegt das Feinkonzept vor, werde der Stadtrat darüber beraten. „Dabei werden Themen wie ein Busbahnhof, ein Parkhaus, Barrierefreiheit, soziale Sicherheit, Integration in das Wegenetz der Stadt und die Planungen im Umfeld eine Rolle spielen“, meint Pöschl. Für Busbahnhof und Parkdeck sind im Haushalt ab nächstem Jahr 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Es scheint also langsam Bewegung in die Realisierung zu kommen.