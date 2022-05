Bewegung an Bord der Piraten - zwei bleiben, einer kommt, einer geht

Der ESV Buchloe gibt die nächsten Personalentscheidungen bekannt, darunter auch der erste Neuzugang für die kommende Saison. Aber einen Abschied gibt es ebenfalls.

29.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Es tut sich was beim ESV Buchloe. Denn trotz Sommerpause sind die Verantwortlichen bereits fleißig und eifrig damit beschäftigt, die Planungen für die neue Saison voranzutreiben. Nun können die nächsten personellen Entscheidungen bekannt gegeben werden, worunter zwei Verlängerungen, ein Abgang, aber auch der erste Neuzugang für die Bayernligasaison fallen.

Vier Entscheidungen

So haben die beiden Wittmann-Brüder Christian und Robert ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Verabschieden muss man sich dagegen von Verteidiger Simon Beslic, der nach Königsbrunn wechselt. Aber auch über einen vielversprechenden Neuzugang darf man sich im ESV-Lager freuen: Jungstürmer Felix Schurr kommt von der DNL-Mannschaft der ESV Kaufbeuren an die Gennach und verstärkt als erste Neuverpflichtung künftig die Piraten-Offensive.

Die Lindenberger Waschbär-Flüsterer

Mit der Verlängerung der Wittmann-Brüder können die Buchloer weiterhin auf zwei ganz wichtige Säulen im Kader bauen. Schließlich haben sowohl Robert Wittmann, der jüngere der beiden, als auch Christian Wittmann bereits reichlich Oberliga-Erfahrung sammeln können. Diese machte die beiden Eigengewächse in den vergangenen Jahren zu wichtigen Stützen im Team, was auch der Sportliche Leiter Florian Warkus so sieht: „Die beiden sind sehr wichtige Spieler und haben immer eine Top-Einstellung. Sie sind stark am Bully, können scoren und genießen sehr große Akzeptanz im Team.“ Doch nicht nur mannschaftsintern, sondern auch bei den Fans sind die waschechten Buchloer beliebt: „Beide sind als Eigengewächse sicherlich gewisse Identifikationsfiguren, die eine Reihe und vor allem auch junge Spieler führen können“, meint Warkus über die 28- und 31-jährigen Angreifer. Nach Stationen im Kaufbeurer Nachwuchs sammelten sie unter anderem in Sonthofen, Braunlage und Peiting höherklassige Erfahrung, ehe sie 2018 wieder zu ihrem Heimatverein zurückkehrten.

Scorer aus der DNL

Ein neues Gesicht darf man im Team zudem mit Felix Schurr begrüßen, der aus der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren nach Buchloe wechselt. Der 20-jährige Angreifer stammt ursprünglich aus dem Wörishofer Nachwuchs, wechselte aber schnell nach Kaufbeuren, wo er in den höchsten Nachwuchsklassen sein Können unter Beweis stellte.

Im vorigen Jahr erreichte Schurr mit der DNL-Mannschaft der Joker sogar das Halbfinale der deutschen Meisterschaft, wo sie gegen die Eisbären Berlin nur knapp den Kürzeren zogen. Zuvor war Schurr in den 33 Saisonpartien ein wichtiger Leistungsträger gewesen, mit 15 Toren der zweitbeste Torschütze im ESVK-Team und mit weiteren 17 Vorlagen auch ligaweit unter den Top-15 Scorern zu finden. Dementsprechend begehrt war der Jungstürmer auch: „Felix hatte einige Angebote anderer Vereine, aus der Bayernliga und auch der Oberliga, weshalb wir sehr glücklich sind, dass er sich für uns entschieden hat“, freut sich Florian Warkus. „Er bringt Top-Scoring-Werte aus der DNL mit und wurde uns mit Nachdruck empfohlen“, sagt Warkus weiter. „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und freuen uns sehr, dass wir mit Felix einen jungen Spieler aus der Region mit viel Potenzial für uns gewinnen konnten.“

Ein Altgedienter geht

Einen schmerzhaften Abgang gibt es aber auch: Verteidiger Simon Beslic wird den ESV nach fünf Jahren – unter anderem mit zwei Landesligameisterschaften und dem Wiederaufstieg in die BEL – verlassen und künftig beim Ligakonkurrenten Königsbrunn auflaufen.