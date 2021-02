BFV richtet Bezirksturniere aus

Start des Verbands-Wettbewerbes ist am 22. März. Nur Teams aus Bayern dürfen ausgewählt werden

27.02.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sucht bei der BFV eClub Championship 2021 zum dritten Mal das beste Freistaat-Team an der Konsole. Vom 22. März bis 8. April werden im bayerischen Pokalwettbewerb zunächst über die offizielle BFV-eFootball-Plattform im Internet die sieben Bezirksmeister ausgespielt. Den Auftakt dazu macht das Turnier im Bezirk Schwaben am 22. März.

Gespielt wird FIFA 21 auf der Playstation 4 in 2er-Teams und im 90er-Modus. Mindestens ein Teammitglied muss Mitglied in dem Verein sein, für den er bei der BFV eClub Championship an den Start gehen will. Jeder Klub darf bis zu drei Mannschaften zum Wettbewerb, der im „Sudden Death 2 vs. 2“ ausgetragen wird, melden. Ausgewählt werden dürfen nur die in FIFA 21 verfügbaren bayerischen Teams – von der Bundesliga bis zur 3. Liga.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Bezirkssieger qualifizieren sich nicht nur für das Finalturnier im Sommer, sondern gewinnen auch 200 Euro für die Mannschaftskasse. Beim Finalturnier winkt dem Gewinner-Verein eine Siegprämie in Höhe von 500 Euro.