Bilanz der Buchloer Feuerwehr: Am Anfang war das Feuer

Kommandant Thomas Ogiermann berichtet über ein Jahr voller Höhen und Tiefen für die Buchloer Feuerwehr. Wie sich die Pandemie auf die Freiwilligen auswirkte.

13.01.2021 | Stand: 18:41 Uhr

Dabei fing es für die Buchloer Wehr eher normal an, wie zum Beispiel mit einem brennenden Auto auf der B 12: Erst qualmte es und als der Fahrer den Pkw auf den Parkplatz bei Weinhausen gefahren hatte, ging das Auto in Flammen auf. Die Wehr löschte es. Am Jahresende gab es wieder einen Brand, und zwar in einer Flüchtlingsunterkunft in Buchloe. Dieses Feuer war bezeichnend für das ganze Corona-Jahr: „Ein Zimmerbrand, der eigentlich nichts Besonderes war – hätte da nicht das ganze Haus unter Quarantäne gestanden. So mussten die Bewohner alle bei Minustemperaturen im Freien ausharren, bis mit den Ämtern alles geklärt war“, berichtet der Kommandant.