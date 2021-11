Das Ostallgäuer Unternehmen Hubert Schmid stellt die Entsorgung des Altpapiers ab 2022 in Rechnung. Die Meinung bei den Verbrauchern ist durchwachsen.

18.11.2021 | Stand: 18:01 Uhr

Anfang Oktober trudelte in vielen Ostallgäuer Haushalten Post ein, die nicht überall für Begeisterung sorgte. „Blaue Tonne – ab 2022 kostenpflichtig“, stand in großen Buchstaben in der Betreffzeile.