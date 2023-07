"Gute Planung für das Filetstück von Buchloe"

Der Buchloer Bauausschuss begrüßt das Konzept für 24 Senioren-Wohnungen zwischen Schrannenstraße und Gennach. Welche Rolle ein Grundstückstausch dabei spielte.

28.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der demografische Wandel wird immer deutlicher sichtbar. Allenthalben fehlen seniorengerechte Wohnungen. Genau in diese Lücke stößt nun ein Buchloer Bauträger. Die Firma Tahedl plant zwischen Schrannenstraße und Gennach eine Seniorenresidenz mit 24 Wohneinheiten. In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Betreiber soll den künftigen Bewohnern dort „maßgeschneidertes“, seniorengerechtes Wohnen ermöglicht werden. Die Mitglieder des Buchloer Bauausschusses zeigten sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend sehr angetan von den Plänen. Einstimmig votierten sie für das Vorhaben.

