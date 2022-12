Blitzeis auf den Straßen in Buchloe - teilweise steht auch der Bahnverkehr still

Blitzeis in Buchloe verwandelt Straßen und Gehwege in gefährliche Rutschbahnen. Auch der Bahnverkehr ist betroffen.

14.12.2022 | Stand: 20:12 Uhr

Minusgrade und Regen – eine unliebsame Kombination für Fußgänger, Fahrradfahrerinnen und Autofahrer in Buchloe. Der Eisregen am Mittwoch sorgte für spiegelglattes Terrain in der Innenstadt. Wer trotz des Schmuddelwetters unterwegs war, hielt Ausschau nach dem nächsten Geländer zum Festhalten, wählte den Weg unterhalb der Markisen der Geschäfte oder balancierte Hand in Hand mit Partnerin oder Partner über die rutschigen Flächen. Zudem rückten der städtische Bauhof und die Händler in der Bahnhofstraße dem Glatteis mit Streusalz zu Leibe.

Bahn stellt Zugverkehr zeitweise ein

Die Deutsche Bahn musste den Regionalverkehr zwischen München und Buchloe wetterbedingt zeitweise einstellen. Mehrere Regionalzüge des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead blieben am späten Nachmittag wegen Blitzeises liegen, zum Teil sogar auf offener Strecke. „Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen - Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen“, hieß es in einer Mitteilung von Go-Ahead. Eine weitere schlechte Nachricht folgte: „Leider können wir aufgrund von Glatteis auf der Straße auch keinen Schienenersatzverkehr anbieten“, heißt es in einer weiteren Mitteilung. Wie viele Pendler betroffen waren, blieb am Abend noch unklar. Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen gibt es in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de oder www.bahn.de/ris.

Spiegelglatte Gehwege machen Passanten in Buchloe zu schaffen

„Die Leute müssen aufeinander Rücksicht nehmen“, sagte Nikola Walther von der Buchhandlung Seitz. Sie streute großräumig vor dem Geschäft, um ihren Kundinnen und Kunden zumindest einen sicheren Weg vom Auto zur Ladentür zu gewährleisten. Wenn die Menschen aufeinander achten und die nötige Vorsicht walten lassen, kämen sie auch heil ans Ziel, erklärte Walther. Solidarität sei die Devise. So schnappte sie sich kurzerhand eine neue Ladung Salz und half damit nebenan beim Buchloer Weltladen aus.

Mitarbeiterin Nikola Walther streut Salz vor der Buchhandlung Seitz in der Bahnhofstraße. Bild: Matthias Kleber

So kreativ werden die Händler in Buchloe

Joaquim Fernando Moreira da Rocha vom Feinkostladen Casa Rocha machte aus der Not eine Tugend. Weil kurzfristig kein herkömmliches Streusalz vorhanden war, verwendete er gar echtes Meersalz, um den Gehweg vor seinem Geschäft vom Eis zu befreien.

Auch Joaquim Fernando Moreira da Rocha vom Feinkostladen Casa Rocha in Buchloe weiß sich zu helfen. Bild: Karin Hehl

Für Mittwoch und Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Glatteis-Warnung für verschiedene Allgäuer Landkreise herausgegeben – darunter auch das Ostallgäu. Und das Wetter zeigte: Mit seiner Prognose hatte der DWD durchaus recht.

Blitzeis in Buchloe - Bauhof im Dauereinsatz

Daher war am Mittwoch auch der Buchloer Bauhof mit voller Flotte – also mit insgesamt neun Räum- und Streufahrzeugen – im Einsatz, berichtete Bauhofleiter Ernst Zips. In zwei Schichten – von frühmorgens bis abends. So plötzliches Blitzeis sei in der Gennachstadt zwar wirklich selten – in seiner Amtszeit beim Bauhof sei das in der Art noch nicht vorgekommen, sagte Zips – „allerdings schockiert uns das nicht“, versicherte er.

Diese Räum- und Streupflichten gelten in Buchloe

Öffentliche Gehwege räumt und streut der Bauhof genauso wie die Hauptverkehrsstraßen in der Gennachstadt, teilte der Bauhofleiter auf Nachfrage mit. Um Gehwege mit Anwohnern müssten sich die entsprechenden Anlieger selbst kümmern. Der Grundsatz: Räum- und Streupflicht besteht in Buchloe an Werktagen zwischen 7 und 20 Uhr. An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen hingegen erst ab 8 Uhr. In diesem Zeitraum müssen Gehwege so geräumt und gestreut sein, dass kein Fußgänger ausrutscht. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro rechnen, teilt das Ordnungsamt mit. Zudem sei Tausalz nur in Bereichen mit „besonderer Glättegefahr“, etwa auf Treppen oder starken Steigungen, zulässig – oder eben bei Blitzeis. Andernfalls seien Sand und Split als Streumaterialien zu bevorzugen.

So schätzt die Polizei in Buchloe die Lage ein

Obwohl der gefrierende Regen auf den Gehwegen am Mittwoch für die ein oder andere ungewollte Schlitterpartie sorgte, kam es auf den Straßen rund um Buchloe bis zum späten Nachmittag nach Polizeiangaben zu keinem erhöhten Unfallaufkommen. Und das, obwohl überfrorene Strecken für Autofahrer meist tückischer seien als Schneeflächen. „Eisplatten sind im Gegensatz zu den weißen, schneebedeckten Straßen oftmals schwieriger zu erkennen“, so die Polizei.

