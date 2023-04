Blitzmarathon: Hier wird in Buchloe und Umgebung geblitzt

Wo die Polizei am Freitag in und um Buchloe das Tempo kontrolliert. Damit Fahrer nicht zu schnell fahren, gibt es in Dillishausen ein ungewöhnliches Schild.

20.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Autofahrer aufgepasst – am Freitag, 21. April, lohnt es sich ganz besonders, auf das Tempo zu achten. Denn um 6 Uhr an diesem Tag startet der europaweite „Speedmarathon“, in Deutschland meist „Blitzmarathon“ genannt, an dem sich auch Bayern beteiligt. Das bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat das Tempo kontrolliert wird. Auch in der Stadt Buchloe und der Umgebung stehen am Freitag wieder die Blitzer – und das an zahlreichen Stellen, unter anderem in:

Amberg Hauptstraße, Kreisstraße, Tempo 50

Hauptstraße, Kreisstraße, Tempo 50 Buchloe St 2035, Abschnitt 260, Tempo 50

St 2035, Abschnitt 260, Tempo 50 Denklingen B17, Richtung Schongau, Tempo 100

B17, Richtung Schongau, Tempo 100 Fuchstal Lechmühlen/Ortsdurchfahrt, Tempo 50

Lechmühlen/Ortsdurchfahrt, Tempo 50 Jengen B 12, Abschnitt 640, Tempo 100

B 12, Abschnitt 640, Tempo 100 Lamerdingen St. 2035, Abschnitt 380, Tempo 100

St. 2035, Abschnitt 380, Tempo 100 Landsberg B17, Höhe Lechrainkaserne, Tempo 100

B17, Höhe Lechrainkaserne, Tempo 100 Landsberg K LL2, Erpfting-Igling Kreisstraße, Tempo 100

K LL2, Erpfting-Igling Kreisstraße, Tempo 100 Türkheim MN 10, Kreisstraße Tempo 100

MN 10, Kreisstraße Tempo 100 Unterdießen Schloßberg, Tempo 50

Schloßberg, Tempo 50 Westendorf St 2055, Staatsstraße Tempo 100

St 2055, Staatsstraße Tempo 100 Wiedergeltingen MN 10, Abschnitt 100, Tempo 100

"Oha" - Neuer Schriftzug auf Dialog-Display in Dillishausen

Die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, ist auch Lamerdingens Bürgermeister, Manuel Fischer, sehr wichtig. Ein neues „Dialog-Display“, das am Ortseingang von Dillishausen steht, soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf ihr Tempo lenken. Das Besondere: Die Tafel zeigt bei Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht nur den gängigen traurigen Smiley, sondern auch den Schriftzug „Oha“.

„Die Idee kam von einem Mitarbeiter des Bauhofs“, sagt Fischer. Denn nachdem zu Beginn des Jahres ein Raser das Ortsschild sowie das alte Dialog-Display umgefahren hat, brauchte die Gemeinde einen Ersatz. „Das ist jetzt mal was Neues.“ Zudem käme der Ausruf „Oha“ aus der bayerischen Mundart.

Schriftzug soll nicht zu Geschwindigkeitsüberschreitung anregen

Zu absichtlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, um den außergewöhnlichen Schriftzug zu sehen, solle das Schild aber nicht anregen. „Wenn wir diese Entwicklung beobachten, machen wir kurzfristig auch noch beim Blitzermarathon mit“, sagt Fischer scherzend. Zudem wird ein regelkonformes Fahren auch belohnt: Dann erscheint der Schriftzug „Gut gemacht“.