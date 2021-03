Blumensamen und Kerzen: In Jengen gibt es ein Überlebenspaket zum Mitnehmen

Zum Weltgebetstag feierten Frauen in Jengen gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst. Warum der pazifische Inselstatt Vanuatu dabei im Mittelpunkt stand.

07.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Auch in Jengen feierten Frauen am Freitag den Weltgebetstag. Im Mittelpunkt stand dabei der Inselstaat Vanuatu im Pazifik.

Vorbereitet wurde in diesem Jahr der ökumenische Gottesdienst von Frauen aus Beckstetten. Wegen der aktuellen Lage wurde in Jengen gefeiert, weil dort mehr Platz ist.

Sophia Zech und Johanna Britzger besangen in dem Lied „Segen, Gottes guter Segen verbindet unsre Welt“, die Schönheit des Landes Vanuatu.

Vorbild aus Vanuatu - Überlebenspakete beinhalten Kerzen, Blumensamen und Textbücher

Für alle Gottesdienstbesucherinnen gab es anschließend ein „Desasterfood-Päckchen“ zum Mitnehmen. Darin befanden sich ein Gebäck nach einem Rezept aus Vanuatu, ein Teebeutel, eine Kerze und das Textheft zum Weltgebetstag, zusätzlich bienenfreundlicher Blumensamen. In Vanuatu werden diese Überlebens-Päckchen in jeder Familie in der Erde vergraben, damit sie nach einem Wirbelsturm etwas zu Essen haben.

Auch in Vanutu sind Klimawandel und Artensterben Probleme

Zeichen der Verbundenheit mit den vom Klimawandel bedrohten Menschen und Tiere in Vanuatu sollten sich alle mehr gegen Artensterben und Klimawandel einsetzen, hieß es im Gottesdienst.

Viele der Besucherinnen zeigten sich berührt von der Atmosphäre, den Texten und Liedern während der Feier. „Gerade in diesen Zeiten tut es gut, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und einen Zuspruch aus dem Glauben bekommt“, sagte eine Besucherin.

