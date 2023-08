Mehrfamilienhaus in Oberostendorf gerät in Flammen

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberostendorf (Ostallgäu) rückte die Feuerwehr am Sonntagabend aus. Die Brandursache war ungewöhnlich.

31.07.2023 | Stand: 08:16 Uhr

Am frühen Sonntagabend (30. Juli 2023) kam es in Oberostendorf im Ostallgäu zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Vermutlich durch einen in Brand geratenen Aschenbecher auf der Terrasse sprangen die Flammen auf die dort befindlichen Gartenmöbel über, teilt die Polizei mit.

Brand in Oberostendorf: Feuer springt auf weitere Wohnung über

Das Feuer griff auf die darüber liegende Wohnung über. Der dortige Balkon - samt darauf befindlicher Gegenstände - wurden ebenfalls ein Raub der Flammen. In den beiden Wohnungen entstand durch das Feuer und den Rauch ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Lesen Sie auch: Die Firma Reico aus Oberostendorf ist unter "Bayerns besten 50")

Einen größeren Schaden verhinderte das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Oberostendorf, Unterostendorf und Westendorf. Diese waren mit etwa 50 Mann vor Ort und konnten den Brand schnell und sicher unter Kontrolle bringen, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Im Allgäu gab es zuletzt eine Reihe von Großbränden: So geht die Polizei bei ihren Ermittlungen vor

Im Allgäu gab es in den vergangenen Monaten einige Großbrände. Die Hintergründe sind nicht in jedem Fall klar. Wie die Ermittler der Polizei vorgehen, lesen Sie in diesem Artikel. Besonders tragisch war der Brand in einem Einfamilienhaus am 6. Mai 2023 in Memmingen. Dabei war der 38-jährige Eigentümer ums Leben gekommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das Feuer wohl mit Absicht gelegt wurde. Im dringenden Tatverdacht stehen die Frau des Opfers und ihr Bruder. Gegen die beiden laufen nun Untersuchungen wegen Mordes. Mehr zu diesem außgewöhnlichen Fall lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren: Oberostendorf im Ostallgäu: Geldsegen für das neue Feuerwehrhaus: Das sind die Gründe